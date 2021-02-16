У США умер "отец" сальсы Джонни Пачеко

Джонни Пачеко Фото из открытых источников

Официально причину его смерти пока не называют

Умер известный доминиканский музыкант и аранжировщиком Джонни Пачеко, которого окрестили "отцом" сальсы. Об этом сообщает El Paris.

Как отмечается, он умер в возрасте 86 лет в американском штате Нью-Джерси, где жил последние годы. Информацию о смерти Пачеко подтвердила его жена Мария-Елена Пачеко.

При этом добавляется, что накануне на странице композитора в Facebook появилась информация о том, что у него диагностировали пневмонию.

Пока официальных данных о причине его смерти нет.

Джонни Пачеко был наставником для таких исполнителей сальсы, как Вилли Колон, Эктор Лаво и Рубен Блейдс. Также он запустил звукозаписывающую компанию "Fania Records", которая выпустила более 14 альбомов различных музыкантов.

Новости по теме: В 79 лет умер всемирно известный пианист Чик Кориа

Ранее сообщалось, что умер известный солист Одесской оперы Анатолий Бойко. Ему было 75 лет.