Умер один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов

Умер один из создателей истребителя Су-30 Игорь Емельянов НСН

Он руководил разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов

В субботу, 16 октября, умер известный российский авиаконструктор, представитель высшего технического руководства ОКБ "Сухого" Игорь Емельянов. Об этом сообщает компания "Сухой".

Отмечается, что Емельянов начал работать в ОКБ "Сухого" в 1958 году после окончания Московского авиационного института.

Прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела.

Также руководил разработкой и испытаниями топливных систем для целого ряда самолетов, испытаниями истребителя Су-27.

Подчеркивается, что в 1991-м году Емельянова назначили заместителем главного конструктора, а в 1992-м - главным конструктором-руководителем направления по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство истребителя Су-30.

В 1998 году он руководил работами по реализации экспортного контракта с Китаем. Возглавлял программу по созданию самолета Су-30МКК.

С 2000 года был консультантом в составе Совета старейшин ОКБ "Сухого".

"Кандидат технических наук, автор 200 свидетельств и патентов. Заслуженный изобретатель РСФСР, награжден медалью" За трудовую доблесть", лауреат премии Совета Министров СССР, Заслуженный конструктор РФ, Почетный авиастроитель, лауреат премии имени П. А. сухой II степени (2012 год), занесен в Книгу Почета ОКБ Сухого", - говорится в сообщении компании.

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