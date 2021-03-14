Умер воспитанник ФК "Шахтер" Багдасаров: Ему было всего 27 лет

Ростислав Багдасаров Фото из открытых источников

У него были проблемы со здоровьем

Умер Ростислав Багдасаров, который был воспитанником футбольного клуба "Шахтер" с 2010 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщила группа Профутбол Digital.

"Умер воспитанник Шахтера, экс-игрок каменской Стали и Колоса Ростислав Багдасаров. У него были проблемы с сердцем. Из-за них он завершил профессиональную карьеру в 2017 в возрасте 24 лет", - говорится в сообщении.

В структуре "Шахтера" Багдасаров находился с 2006 по 2014 годы. Затем он перешел к "Колосу", а затем и к "Стали". В первой лиге 2016/17 футболист сыграл 17 матчей. Он был фланговым защитником, а также привлекался к играм сборной Украины U-17 и U-18. Однако, в 24-летнем возрасте Багдасарову пришлось покинуть футбольную карьеру.

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