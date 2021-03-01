Умер известный украинский политолог Николай Михальченко
Его не стало на 80-ом году жизни
Ушел из жизни известный украинский профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Николай Михальченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Академии политических наук Виталий Кулик.
"Сегодня на 80-ом году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха...", - отметил он.
Пока официальной информации о причине смерти политолога нет.
Николай Михальченко работал руководителем Службы по вопросам внутренней политики в администрации президента Украины Леонида Кравчука с декабря 1991-го по июль 1994-го года. Кроме этого, длительное время он был президентом Академии политических наук и генеральным директором Всеукраинской социологической службы.
Ранее сообщалось, что умер первый глава Министерства иностранных дел Украины времен независимости Анатолий Зленко. Его не стало на 83-ом году жизни.