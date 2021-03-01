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Умер известный украинский политолог Николай Михальченко

Николай Михальченко Фото из открытых источников

Его не стало на 80-ом году жизни

Ушел из жизни известный украинский профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Николай Михальченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Академии политических наук Виталий Кулик. 
 
"Сегодня на 80-ом году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха...", - отметил он. 
 
Пока официальной информации о причине смерти политолога нет. 
 
Николай Михальченко работал руководителем Службы по вопросам внутренней политики в администрации президента Украины Леонида Кравчука с декабря 1991-го по июль 1994-го года. Кроме этого, длительное время он был президентом Академии политических наук и генеральным директором Всеукраинской социологической службы. 
 
 
 
 
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