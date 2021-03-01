Умер известный украинский политолог Николай Михальченко

Его не стало на 80-ом году жизни

Ушел из жизни известный украинский профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Николай Михальченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Академии политических наук Виталий Кулик.

"Сегодня на 80-ом году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Э поха...", - отметил он.

Пока официальной информации о причине смерти политолога нет.