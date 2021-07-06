Умер известный армянский композитор и музыкант Дживан Гаспарян

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Сейчас причина смерти художника неизвестна

Сегодня, 5 июля, скончался армянский музыкант и композитор, выдающийся мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О смерти артиста сообщил его внук в своем Facebook.

"Мир понес невосполнимую утрату. Не просто культовую личность, но и прекрасную душу. Покойся с миром. Так святит Господь душу твою",-написал Гаспарян-младший.

Сейчас причина смерти художника неизвестна. Артисту было 92 года.

Как известно, Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в селе Солак, Армянской ССР. В шесть лет начал самостоятельно играть на дудуке.

Впоследствии он стал одним из самых известных исполнителей музыки на этом инструменте.

Гаспарян - обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО.

В 1980-е годы музыкант уехал в США, где исполнял композиции на дудуке в том числе и для кинофильмов.

Среди лент, где звучат его мелодии, фильмы "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии".

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