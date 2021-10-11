Умер фронтмен группы "Мертвий півень" Михайло Барбара

Михаил Барбара Facebook / Евгений Глибовицкий

Сейчас причина смерти неизвестна

В Харькове на 50-м году жизни умер украинский музыкант, актер, а также один из основателей украинской группы "Мертвий півень" Михайло Барбара. Об этом сообщила жена Барбары Светлана Олешко в комментарии "Украинской правде"

Жена певца рассказала, что Мисько неожиданно и спокойно умер дома в понедельник, 11 октября.

Женщина подчеркнула, что он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее.

Накануне они вызвали скорую, Барбара себя плохо чувствовал – скорая приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро вокалист умер.

Олешко подчеркнула, что не знает причин смерти – их установит вскрытие.

Как известно, 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

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Напомним, ранее мы писали, что в возрасте 86 лет умер бывший футболист киевского "Динамо" Анатолий Сучков. Причины смерти пока не известна.