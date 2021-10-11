home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Умер фронтмен группы "Мертвий півень" Михайло Барбара

Михаил Барбара Facebook / Евгений Глибовицкий

Сейчас причина смерти неизвестна

В Харькове на 50-м году жизни умер украинский музыкант, актер, а также один из основателей украинской группы "Мертвий півень" Михайло Барбара.  Об этом сообщила жена Барбары Светлана Олешко в комментарии "Украинской правде"

Жена певца рассказала, что Мисько неожиданно и спокойно умер дома в понедельник, 11 октября.

Женщина подчеркнула, что он был здоровым, не болел и имел большие планы на будущее.

Накануне они вызвали скорую, Барбара себя плохо чувствовал – скорая приехала, ничего не диагностировала. На следующее утро вокалист умер.

Олешко подчеркнула, что не знает причин смерти – их установит вскрытие.

Как известно, 14 ноября Барбаре должно было исполниться 50 лет.

Новости по теме: В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

Напомним, ранее мы писали, что в возрасте 86 лет умер бывший футболист киевского "Динамо" Анатолий Сучков. Причины смерти пока не известна.

 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Полтаве таксист угрожал пассажиру пистолетом, конфликт расследует полиция В Киеве иностранец угрожал пистолетом пассажирам метро и ударил женщину в лицо Президенту с 2019 года угрожали насилием 22 раза, – СБУ В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект