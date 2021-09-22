Умер автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?"

The Sun

Мэтью Стрекану было 50 лет

В 50-летнем возрасте в своем доме ушел из жизни британский композитор Мэтью Стрекан, прославившийся саундтреком к знаменитому шоу "Кто хочет стать миллионером?". Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, 22 сентября в дом композитора неподалеку от Лондона вызвали бригаду скорой, которая по приезду констатировала смерть.

Точная причина смерти композитора будет названа позже.

Известно, что Мэтью Стрекан творил музыку для телевидения, радио и кино с 1998 года.

Его произведения звучат в шоу Question Time и Winning Lines, сериале "Детективы" (1993-1997), фильмах "Миллионер из трущоб" (2008) и "Мой мальчик" (2002). За время своей творческой карьеры музыкант был удостоен 12 премий Американского союза композиторов, авторов и издателей.

Напомним, ранее греческий композитор Микис Теодоракис, написавший мелодию к танцу сиртаки, умер на 97-м году жизни. В последние годы композитора неоднократно госпитализировали из-за проблем со здоровьем.