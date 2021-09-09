Умер актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Веслав Голас twitter.com/pawel_senkowski

Актер долгое время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома

Известный польский актер Веслав Голас скончался сегодня, 9 сентября, в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.

Отмечается, что Голас длительное время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома.

Второй инсульт произошел на прошлой неделе.

Как известно, международную известность Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака"(1966 год), снятого по одноименной повести Януша Пшимановского.

Военно-приключенческий сериал был популярен не только в Польше, но и в СССР, особенно среди юной аудитории. Веслав Голас twitter.com/matt_magdziarz Голас родился в 1930 году в польском городе Кельце. В 13 лет вступил в ряды организации польского сопротивления "Серые шеренги", противостоявшей немецкой оккупации. В декабре 1944 года Веслава арестовало гестапо и он подвергся пыткам. После окончания Второй мировой войны юноша поступил в Варшавскую государственную высшую театральную школу, которую окончил в 1954 году.

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