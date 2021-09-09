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Умер актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Веслав Голас twitter.com/pawel_senkowski

Актер долгое время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома

Известный польский актер Веслав Голас скончался сегодня, 9 сентября, в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.
 
Отмечается, что Голас длительное время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома.
 
Второй инсульт произошел на прошлой неделе.
 
Как известно, международную известность Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака"(1966 год), снятого по одноименной повести Януша Пшимановского.
 
Военно-приключенческий сериал был популярен не только в Польше, но и в СССР, особенно среди юной аудитории.
 
Веслав Голас twitter.com/matt_magdziarz

 
Голас родился в 1930 году в польском городе Кельце. В 13 лет вступил в ряды организации польского сопротивления "Серые шеренги", противостоявшей немецкой оккупации.
 
В декабре 1944 года Веслава арестовало гестапо и он подвергся пыткам.
 
После окончания Второй мировой войны юноша поступил в Варшавскую государственную высшую театральную школу, которую окончил в 1954 году.
 
 
 
Напомним, ранее в Нью-Йорке скончался известный актер из США Майкл Кеннет Уильямс ему было только 54. Тело мужчины нашли в его пентхаузе 6 сентября. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Однако, американские СМИ пишут, что причиной могла стать передозировка наркотиками.
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