Умер актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Актер долгое время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома
Известный польский актер Веслав Голас скончался сегодня, 9 сентября, в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.
Отмечается, что Голас длительное время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома.
Второй инсульт произошел на прошлой неделе.
Как известно, международную известность Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака"(1966 год), снятого по одноименной повести Януша Пшимановского.
Военно-приключенческий сериал был популярен не только в Польше, но и в СССР, особенно среди юной аудитории.
Голас родился в 1930 году в польском городе Кельце. В 13 лет вступил в ряды организации польского сопротивления "Серые шеренги", противостоявшей немецкой оккупации.
В декабре 1944 года Веслава арестовало гестапо и он подвергся пыткам.
После окончания Второй мировой войны юноша поступил в Варшавскую государственную высшую театральную школу, которую окончил в 1954 году.
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