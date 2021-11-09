Умер актер из фильма "Дюна" и сериала "Квантовый скачок" Дин Стоквэлл

Дин Стоквелл kinopoisk

Смерть наступила по естественным причинам

В возрасте 86 лет умер американский актер, прославившийся ролью в фильме "Дюна" и сериале "Квантовый скачок", Дин Стоквэлл. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что артист ушел из жизни у себя дома в понедельник, 7 ноября.

Смерть наступила по естественным причинам.

Как известно, Стоквэлл родился в Калифорнии. Начиная с семи лет его видели на больших экранах в исполнении ролей первого плана.

На его счету роли в мюзикле "Поднять якоря", а также в фильмах "Насилие" и "Долгий день уходит в ночь", "Париж", "Техас", "Синий бархат" и других.

Наибольшую славу актеру принес сериал "Квантовый скачок". За роль Альберта Эла Калавичи Стоквэлл неоднократно номинировали на Золотой глобус и Эмми.

В 1992 году на Голливудской Аллее Славы появилась его именная звезда.

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