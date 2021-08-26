"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов во Львовской области: Грузовой поезд сошел с пути

Приблизительное время опоздания прибытия пассажирских поездов – от 50 минут до 1 часа 20 минут

На Львовской железной дороге вагоны грузового поезда "Клепаров-Батево", перевозившего щебень и железную руду, сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, инцидент произошел 26 августа около 8:20 на станции "Глинна-Навария". В результате схода никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Сейчас техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением полноценного движения поездов по этому участку.

К слову, из-за схода вагонов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№ 6 Херсон - Ужгород;

№41 Днепр - Трускавец;

№46 Лисичанск - Ужгород;

№146 Ужгород - Львов;

№807 Львов - Коломыя.

Приблизительное время опоздания прибытия – от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Возобновление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение суток, изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

Напомним, ранее правительство назначило новым временным руководителем АО"Укрзализныци" Александра Камышина.