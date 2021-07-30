'Укрзализныця" предупредила о задержке рейсов: В Полтавской области произошло столкновение

Возле станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер

В Полтавской области на регулируемом переезде возле станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Вследствие этого задерживаются ряд рейсов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .

"Движение возле места аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде у станции Решетиловка, восстановлено по парной колее", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);

№126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);

№17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);

№138 Хмельницкий - Лисичанск(задержка составляет 1 час 30 минут);

№10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);

№11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);

№41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

По состоянию на 07:15 задерживаются поезда:

№ 85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);

№ 17 Харьков - Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);

№ 10 Мариуполь - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);

№ 38 Запорожье - Киев (задержка составила 1 час 15 минут);

№ 41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1 час 10 минут);

№ 11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 1 час 10 минут).

Ранее сообщалось, что чиновники "Укразализныци" предстанут перед судом из-за нанесения компании 58,6 млн грн убытков во время модернизации дизель-поездов. В деле фигурирует 15 бывших и нынешних чиновников.