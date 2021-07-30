'Укрзализныця" предупредила о задержке рейсов: В Полтавской области произошло столкновение
Возле станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер
В Полтавской области на регулируемом переезде возле станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Вследствие этого задерживаются ряд рейсов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Движение возле места аварии, вызванной столкновением поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде у станции Решетиловка, восстановлено по парной колее", - говорится в сообщении.
По состоянию на 06:30 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
- №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск(задержка составляет 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
- №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).
По состоянию на 07:15 задерживаются поезда:
- № 85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);
- № 17 Харьков - Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь - Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
- № 38 Запорожье - Киев (задержка составила 1 час 15 минут);
- № 41 Днепр - Трускавец (задержка составила 1 час 10 минут);
- № 11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 1 час 10 минут).
Ранее сообщалось, что чиновники "Укразализныци" предстанут перед судом из-за нанесения компании 58,6 млн грн убытков во время модернизации дизель-поездов. В деле фигурирует 15 бывших и нынешних чиновников.