Украину засыпает снегом: На каких дорогах сейчас ограничено движение транспорта

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В семи регионах страны перекрыли трассы

Из-за резкого ухудшения погоды в семи областях Украины движение транспорта ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 8 февраля до м. Киев крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области, ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за непогоды в Волынской области перекрыли движение на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и С. Шклинь. Также не пускают грузовики на трассы Т-03-02 Пища-Козин между г. Владимир-Волынский и с. Павловка и т-03-05 Нововолынск-Локачи между с. Павловка и пгт Локачи и Т-03-03 Луцк-Дубно (в пределах области).

При этом добавляется, что сегодня утром в Винницкой области сняли ограничения для передвижения автобусов и грузовых машин по дорогам М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский и Р-36 Немиров-Могилев-Подольский.

Кроме этого, спасатели оказывают помощь транспорту, который из-за снегопадов не может выбраться из сугробов.

"Подразделениями ГСЧС осуществлено буксировки 322 транспортных средств (из них 15 карет СМП и 10 автобусов) и оказана помощь 553 лицам", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас на дорогах Украины в целом работает около 2 тыс. 375 человек и 1 тыс. 790 ед. техники.

Ранее сообщалось, столичный аэропорт "Борисполь" массово отменяет и переносит рейсы. Изменения в графиках вылетов и прилетов вызваны непогодой. Сейчас снег продолжает идти, в ГСЧС не исключают возможности введения новых ограничений движения транспорта на дорогах.