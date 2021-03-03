Украинского активиста Приходько приговорили в России к 5 годам заключения

Олег Приходько Фото из открытых источников

Также он должен заплатить штраф в размере почти 42 тысячи гривен

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону осудил крымчанина Олега Приходько до 5 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает издание "Решетка".

Как отмечается, первый год заключения он будет находиться в колонии строжайшего режима, где осужденным запрещается даже выходить за пределы камер. Кроме этого, Приходько должен уплатить штраф в размере около 42 тысяч гривен.

При этом добавляется, что суд освободил украинца от наказания по статье о хранении взрывчатки в связи с истечением срока давности.

Новости по теме: Крымский политзаключенный Приходько угрожает перерезать себе вены, если работники СИЗО не передадут ему лекарства

Напомним, 10 октября 2019 года в Крыму российские силовики задержали активиста Олега Приходько, которого подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, подозреваемый планировал взорвать административное здание, расположенное в небольшом городе на западе полуострова – в Саках.

Приходько отрицает вину и утверждает, что во время обыска в гараже ему подбросили тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и поражающие элементы - нарезанные электроды для сварки. А в ночь после задержания в здании ФСБ неизвестный мужчина, представившись врачом под предлогом осмотра отобрал у него из полости рта биологические образцы. Приходько считает, что после этого его ДНК нанесли на взрывчатку и таким образом сфальсифицировали факт принадлежности ему взрывчатки.