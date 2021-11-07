Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник НВФ на Донбассе

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БПЛА был снаряжен боеприпасами типа ВОГ-17

В течение последних двух суток незаконных вооруженных формирований активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Один из беспилотников украинские бойцы обезвредили. Об этом сообщила прессслужба ТКГ.

Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17.

Отмечается, что 6 ноября на направлении населенного пункта Болотенное (22 км к северо-востоку от Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

7 ноября на направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово НВФ использовали еще два беспилотника.

"Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минским договоренностям, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20 г.", - говорится в заявлении.

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Напомним, на днях на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.