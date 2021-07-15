Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП

ТСН

Авария случилась ночью на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в дорожно-транспортное происшествие в Киеве, сообщает ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 июля на Набережно-Рыбальской дороге. Ехавший впереди грузовик резко затормозил перед микроавтобусом, в котором находилась телеведущая, и они в него врезались.

За рулем авто в то время была подруга Витвицкой. Она получила перелом ноги. Сама же телеведущая находилась на заднем сиденье и ударилась головой. Сейчас ее состояние не вызывает беспокойства у врачей, впрочем, она все же прошла обследование и сделала МРТ.

Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua в ДТП оба водителя обвиняют скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Впрочем, тот свою вину отрицает.