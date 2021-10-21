"Со мной все хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто "догнал" мужчина, но все обошлось, мы дольше ждали страховую. Я отделалась царапинами, а у него полный капот", – поделилась Илона.
Также актриса призвала быть внимательными за рулем, особенно на светофорах, и всегда старайтесь держать дистанцию.
Напомним, ранее в России на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Жертвами аварии стали две женщины.