По словам Гвоздевой, первые 5 минут после того, как в нее врезались, она ужасно нервничала. Успокоило ее то, что все остались целы, а на ее машине были лишь незначительные царапины.

"Со мной все хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто "догнал" мужчина, но все обошлось, мы дольше ждали страховую. Я отделалась царапинами, а у него полный капот", – поделилась Илона.

Также актриса призвала быть внимательными за рулем, особенно на светофорах, и всегда старайтесь держать дистанцию.

Instagram / Ілона Гвоздьова | Dancer

Новости по теме: Во Львовской области в ДТП разбился известный гонщик Юрий Новак

Напомним, ранее в России на трассе между Адлером и Красной Поляной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Жертвами аварии стали две женщины.