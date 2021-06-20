На момент смерти Долган был всего 21 год.

Справка:

Екатерина Долган жила в городе Прилуки, что в Черниговской области. Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.

Она рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере". 9 сентября 2020 года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере - пробежала за 5 часов 51 километр без перерыва на отдых.

Девушка была кандидаткой в мастера спорта по легкой атлетике и призером чемпионатов Украины.

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