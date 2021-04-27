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Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин

Полиция Польши

Общая стоимость техники достигает 800 тысяч гривен

В Польше выходец из Украины пытался вывезти 120 посудомоечных машин. Об этом говорится в сообщении на сайте местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 21 апреля. Мужчина с грузовиком под видом сотрудника попал на территорию завода на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными. Его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые он как будто должен был доставить в Германию. 

При этом добавляется, что его план не сработал, поскольку в последний момент один из сотрудников заподозрил украинца в обмане. Общая стоимость техники, которую мужчина хотел похитить, достигает около 800 000 гривен. 

Стало известно, что правонарушителем оказался 28-летний гражданин Украины. Он имел при себе документы на разные имена и национальности, представлялся гражданином Словакии. В конце концов его задержали. В итоге мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 8 лет за мошенничество.

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Ранее сообщалось, что в Польше украинец ранил ножом другого гражданина Украины и попытался напасть на полицейских, прибывших на вызов.

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