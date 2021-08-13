Украинец установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле

Гонщик побил свой рекорд 2018 года

Главком

В США украинский гонщик Сергей Малик установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле Dnepr Electric. Об этом сообщил производитель байка Delfast на своей странице в Facebook.

Малик достиг скорости 172,5 км/ч, что на 4 км больше, чем предыдущий рекорд, который также установил Сергей в 2018 году. Тогда он составлял 168,6 км/ч.

"Электрический мотоцикл Delfast Dnepr, которым управлял украинец, был изготовлен специально для гонок в партнерстве с известным украинским производителем мотоциклов "Днепр". Модель создана на базе легендарного мотоцикла Dnepr Electric", - говорится в публикации.

Известно, что рекорд был установлен на соляном озере Бонневилль, что на северо-западе штата Юта, где проходят мировые соревнования скорости Bonneville Speed Week 2021.

Напомним, ранее британец Фрэнк Ротвелл в возрасте 70 лет пересек на лодке Атлантический океан и стал самым старым человеком в мире, которому это удалось. Мужчина собрал средства для исследования болезни Альцгеймера.