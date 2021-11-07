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Украинец пытался пересечь границу по документу, распечатанному на принтере

Государственная пограничная служба

У инспектора возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации польского автомобиля

В субботу, 6 ноября, в пункте пропуска "Кучурган" пограничники задержали украинца, который пытался пересечь государственную границу с документом, распечатал на принтере. Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации польского автомобиля, которым ехал 37-летний гражданин Украины.

Впоследствии во время углубленного изучения документа выяснилось, что он полностью поддельный, а именно – бумагу распечатали на цветном принтере.

До Нацполіції отправлено сообщение о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины.

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Ранее сообщалось, что в Николаевском морском порту пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-египтян

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