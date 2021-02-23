Украинцы ожидают приговоров относительно наркотиков и убийства, – Лукаш о Стерненко

Елена Лукаш Фото из открытых источников

Сергей Стерненко склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, заявила юрист

Неравнодушные украинцы ожидают приговоров Сергею Стерненко по делу о наркотиках и по делу об убийстве гражданина Кузнецова.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии, комментируя дела в отношении активиста Сергея Стерненко и вынесенный сегодня приговор по делу о похищении человека, отметила, что до 2014 года юноша ходил по клубам и исполнял песни на русском языке, но во время Революции Достоинства он попал в "Правый сектор". В 2014 году, отметила Елена Лукаш, правоохранители зафиксировали его как участника дела в отношении укрывательства наркоторговли. А в 2015 году Стерненко вместе с сообщником похитил гражданина Щербича. Юрист отметила, что читала обвинительный акт, и обнародовала отдельные выдержки из него.

"Гражданин этот был похищен и блокирован в автомобиле. Цитирую: "Стерненко, знаходячись на передньому пасажирському сидінні, повернувся у бік Щербича (это жертва), якого примусово утримували двоє невстановлених осіб, та зробив по ньому три постріли зі зброї травматичної дії..." Дальше издевательства и нанесения телесных повреждений продолжились, и похищенный гражданин оказался в подвале. В подвале к нему применяли физическое и психическое насилие, предлагали добровольно сложить с себя депутатские полномочия, прекратить любую служебную деятельность. В частности, аргументом было использование "наявних при собі плоскогубців, якими з особливою зухвалістю наносили тілесні ушкодження". А вся вот эта евроинтеграционная патриотическая деятельность Стерненко закончилась тем, что тем же днем, в апреле 2015 года, они ограбили человека, забрали у него кредитную карточку, документы на оружие, карточки мобильных операторов на сумму 30 грн и 300 грн забрали. Не побрезговали. Тем самым, как говорит следствие, "спричинивши матеріальну шкоду Щербичу на загальну суму 330 грн", что дополнительно характеризует этих героев", – сказала Елена Лукаш.

Новости по теме: Глава соросовского фонда "Возрождение" призвал СНБО ввести санкции против судебной системы Украины за приговор Стерненко

Гостья студии отметила, что в 2017 году Сергей Стерненко был фигурантом уголовного дела о беспорядках в Городском саду Одессы, а в 2018 году – пятью ножевыми ранениями убил гражданина Кузнецова. По ее мнению, Стерненко склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений и должен понести ответственность.

"Неравнодушные украинцы ожидают приговора по делу о наркотиках и по делу об убийстве Кузнецова", – сказала Елена Лукаш.

Напомним, что сегодня состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича и присудили 7 лет лишения свободы.

Сам активист себя виновным по указанному делу не считает и обещает обжаловать решение.