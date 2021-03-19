Украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества
Аферисты под предлогом трудоустройства женщины, требуют интимные фото, а потом шантажируют ими
В Украине появились новые "интимные" аферисты, которые обманывают женщин и требуют с них деньги. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Согласно сообщению, на электронную почту женщин приходит письмо якобы от работодателя, который предлагает ей работу секретарем. Но есть одно условие - это интимные отношения с руководителем. Для этого женщину просят выслать несколько обнаженных фотографий для рассмотрения ее кандидатуры. На снимках обязательно должно быть видно тело.
Далее мошенник находит профиль жертвы в соцсетях и начинает ее оттуда шантажировать. У женщины вымогают деньги. В противном случае обещают выслать ее интимное фото всем друзьям и знакомым.
Напомним, ранее Министерство юстиции дало разъяснение, что следует делать гражданам, на чье имя мошенники взяли онлайн-кредит. В ведомстве рекомендуют обратиться в полицию и киберполицию для регистрации факта правонарушения.