Украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества

Аферисты под предлогом трудоустройства женщины, требуют интимные фото, а потом шантажируют ими

В Украине появились новые "интимные" аферисты , которые обманывают женщин и требуют с них деньги. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook .

Согласно сообщению, на электронную почту женщин приходит письмо якобы от работодателя, который предлагает ей работу секретарем. Но есть одно условие - это интимные отношения с руководителем. Для этого женщину просят выслать несколько обнаженных фотографий для рассмотрения ее кандидатуры. На снимках обязательно должно быть видно тело.

Далее мошенник находит профиль жертвы в соцсетях и начинает ее оттуда шантажировать. У женщины вымогают деньги. В противном случае обещают выслать ее интимное фото всем друзьям и знакомым.

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Напомним, ранее Министерство юстиции дало разъяснение, что следует делать гражданам, на чье имя мошенники взяли онлайн-кредит. В ведомстве рекомендуют обратиться в полицию и киберполицию для регистрации факта правонарушения.