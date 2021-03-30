Украинцам будут бесплатно предоставлять некоторые стоматологические услуги: Какие именно
Это первичный и профилактический осмотр, обезболивание и оказание неотложной медицинской помощи
- первичный осмотр пациента или пациентки с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;
- ургентная стоматологической помощи детям и взрослым;
- оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);
- инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;
- организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказания неотложной медицинской помощи до ее прибытия.
"Для взрослых Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет - полностью покрывается плановая детская стоматология. Потому что это предотвращает ухудшение общего здоровья ребенка", - пояснили в НСОЗ.
Однако дорогостоящее лечение, такое как протезирование или брекеты, будет происходить за счет самого пациента.
При этом добавляется, что в НСОЗ 798 медучреждений подали на подписание договора по пакету “стоматологическая медицинская помощь в амбулаторных условиях”. Большая половина из них уже одобрены. Для этого больницы должны быть оборудованы:
- рентгеновским или дентальным рентгенаппаратом;
- портативным дефибриллятором с функцией синхронизации;
- набором инструментов для проведения трахеотомии;
- дыхательным мешком;
- аптечкой для оказания неотложной помощи;
- тонометром, в частности, и педиатрическим с манжетками для детей разного возраста и тому подобное.
Ранее сообщалось, что, несмотря на введение Программы медицинских гарантий-2021, украинцы смогут обращаться к ряду врачей без направления. В частности, детского гинеколога, психиатра, нарколога и других специалистов.