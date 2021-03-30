Украинцам будут бесплатно предоставлять некоторые стоматологические услуги: Какие именно

Украинцы могут претендовать на бесплатную стоматологическую помощь Фото из открытых источников

Это первичный и профилактический осмотр, обезболивание и оказание неотложной медицинской помощи

Программа медицинских гарантий-2021 предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи украинцам в случае обращения к стоматологам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Национальной службы здравоохранения.

"В Программе медицинских гарантий в этом году оказания стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет. Он так же будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования, ведь эти услуги определены кабинетом министров Украины как платные, то есть те, которые могут оплачиваться из кармана пациента или за счет отдельных программ местного бюджета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.

Таким образом, в перечень бесплатных стоматологических услуг включен:

первичный осмотр пациента или пациентки с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;

ургентная стоматологической помощи детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);

инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказания неотложной медицинской помощи до ее прибытия.

"Для взрослых Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет - полностью покрывается плановая детская стоматология. Потому что это предотвращает ухудшение общего здоровья ребенка", - пояснили в НСОЗ.

Однако дорогостоящее лечение, такое как протезирование или брекеты, будет происходить за счет самого пациента.

При этом добавляется, что в НСОЗ 798 медучреждений подали на подписание договора по пакету “стоматологическая медицинская помощь в амбулаторных условиях”. Большая половина из них уже одобрены. Для этого больницы должны быть оборудованы:

рентгеновским или дентальным рентгенаппаратом;

портативным дефибриллятором с функцией синхронизации;

набором инструментов для проведения трахеотомии;

дыхательным мешком;

аптечкой для оказания неотложной помощи;

тонометром, в частности, и педиатрическим с манжетками для детей разного возраста и тому подобное.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что, несмотря на введение Программы медицинских гарантий-2021, украинцы смогут обращаться к ряду врачей без направления. В частности, детского гинеколога, психиатра, нарколога и других специалистов.