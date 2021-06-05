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Украинца поймали на попытке переправить 12 кг янтаря почтой в ОАЭ и Катар

Вес некоторых камней был 1,5 кг

Гражданина Украины поймали на попытке незаконной переправить по почте в ОАЭ и Катар 12 кг янтаря. Об этом сообщает Госпогранслужба

Согласно сообщению, ценный груз обнаружили во время проверки международных почтовых отправлений. В двух посылках нашли камни янтаря крупных фракций.

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Как отмечается, вес некоторых кусков драгоценных камней, которые отправляли в Катар и ОАЭ, составил до 1,5 килограмма. 

По факту сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяли, его стоимость будет установлена дополнительно.

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Напомним, ранее в пункте пропуска "Рава-Русская" таможенники задержали автомобиль, в котором пытались незаконно вывезти лекарственные средства на сумму более 10 млн гривен.

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