Лепс, Газманов и другие: Украина возбудила дело против 23 артистов из РФ

Керченский мост Вікіпедія

Им инкриминируют незаконный въезд на аннексированный полуостров для выступления на открытии Керченского моста

Украинские правоохранители завели уголовное дело на 23 российских артистов, выступавших на открытии Керченского моста. Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя в Telegram.

Сообщается, что начато уголовное производство по обращению председателя общественной организации общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

Действия артистов квалифицируют как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины по предварительному сговору. Артистам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, в сообщении прокуратуры не указаны фигуранты уголовного дела.

Однако из открытых источников известно, что в этом концерте в мае 2018 года принимали участие:

Олег Газманов

Валерия

Дмитрий Харатьян

Александр Маршал

Дима Билан

Зара

Лариса Долина

Григорий Лепс

Денис Майданов

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова и другие

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