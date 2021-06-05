Украина запретила въезд пятерым иностранцам, которые снимали фильм в аннексированном Крыму

Съемки фильма проходили осенью прошлого года

В прошлом месяце Министерство культуры и информационной политики Украины в мае внесло трех россиян и двух поляков в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представительство президента Украины в АРК.

"В мае 2021 Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии и (участие, – ред.) в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту", внесло трех граждан Российской Федерации и двое граждан Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Также известно, что этим иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

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"Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства", – уточнили в ведомстве.

Как отмечается, фильм под рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории вблизи Морского. В работе речь идет о событиях 2015 года, когда Турция из-за нарушения ее границ сбила российский бомбардировщик Су-24М.

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Напомним, в конце мая Министерство культуры и информационной политики пополнило семью фамилиями список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.