Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по производству детского порно

Фото из открытых источников

Чаще всего насилие над детьми совершают люди из близкого окружения

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина входит в тройку мировых лидеров по производству детской порнографии. Об этом она рассказала во время совещания руководителей правоохранительных органов, сообщает "Страна".

"По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно", - отметила Венедиктова.

Так, по данным генпрокурора, в 2020-2021 годах правоохранители обнаружили около 300 фактов распространения детской порнографии. Однако ежедневно не менее пяти тысяч устройств загружают порно в сеть.

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По информации Совета Европы, каждый пятый ребенок хоть раз в жизни переживал сексуальное насилие. Также Венедиктова отметила, что в 2020 году число таких случаев увеличилось на 10%, а в 2021 году - уже на треть.

Как отмечается, в большинстве случаев сексуальное насилие совершают люди из близкого окружения детей, а в 30% случаев - родственники.

Напомним, в начале июня в Германии правоохранители смогли прекратить деятельность платформы Boystown, являющейся одним из крупнейших источников распространения детской порнографии в даркнете.