Украина в ТКГ призвала к расследованию убийства украинца в Макеевской колонии

Мужчина скончался от ножевых ранений 11 ноября 2021 года

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала к расследованию смерти Руслана Макарца в колонии временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки. Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации для участия в ТКГ.

Как известно, мужчина умер от ножевых ранений 11 ноября 2021 года в Макеевской исправительной колонии в Донецкой области.