Украина в ТКГ призвала к расследованию убийства украинца в Макеевской колонии
Мужчина скончался от ножевых ранений 11 ноября 2021 года
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала к расследованию смерти Руслана Макарца в колонии временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки. Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации для участия в ТКГ.
Как известно, мужчина умер от ножевых ранений 11 ноября 2021 года в Макеевской исправительной колонии в Донецкой области.
"Украинская делегация призвала российскую сторону поддержать инициативу об обращении Трехсторонней контактной группы В Международный Комитет Красного Креста задействовать все инструменты (персонал, находящийся на ТОТ ДЛО) для обеспечения безотлагательного доступа к месту инцидента для проведения объективного расследования всех обстоятельств смерти Макарца, освобождения которого требовала украинская сторона в течение длительного времени", - говорится в сообщении.
Напомним, украинская делегация в ТКГ выразила протест через указ президента Российской Федерации Владимира Путина о допуске на российский рынок товаров из ОРДЛО и отметили, что такие шаги со стороны России - это вмешательство во внутренние дела Украины.