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Украина попросит Канаду предоставить аудиозапись по делу о катастрофе "МАУ"

Сбитый в Иране самолет МАУ

 Фото из открытых источников

В Офисе генпрокурора надеются на более оперативное следствие

Украина направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о крушение самолета "МАУ" в Иране для получения скандальной записи с разговором высокопоставленных иранских чиновников. Об этом сообщил заместитель главы офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что запись может иметь данные о намеренном сбивании украинского самолета. При этом Мамедов заявил, что это будет уже четвертый запрос в Канаду справка этой авиакатастрофы.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно", – высказался чиновник.

Напомним, что сегодня, 10 февраля, канадское правительство и органы безопасности страны заявили о наличии интересного записи. В частности, на нем, вероятно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным.

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Однако, Иран официально опроверг информацию о умышленное сбивание самолета МАУ 8 января 2020 года. Представительство страны считает, что предоставленная запись не соответствует действительности.

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