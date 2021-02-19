Украина получила возможность производства "Спутник V" на своей территории еще в прошлом году

"Спутник V" EPA

Тысячи новых случаев каждый день и ни одного вакцинированного украинца. Сейчас известно о более 130 000 больных. Эксперты говорят, что на самом деле больных COVID-19 намного больше, сообщает NewsOne.

"Нужно умножать где-то на 3-5 по количеству заболевших. Я думаю, что это в пределах 15 000 в день", - сказал экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

"Мы приходим к созданию коллективного иммунитета. Только мы это делаем, как в Средневековье", - говорит руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Количество больных растет, а президент Владимир Зеленский обещает вакцину, но какую именно, когда и в каком количестве – понять сложно.

"Договоренность у нас есть. Мы действительно должны получить вакцину в феврале. Первой будет Pfizer. Точно эти 200 000 для медиков", - сказал гарант.

НАБУ расследует дело относительно вакцин. Еще 30 декабря Минздрав подписал контракт о поставках вакцины Sinovac Biotech. Всего 1,9 млн доз, по 504 грн за дозу. Со временем СМИ написали, что стоимость закупки завышена.

"На каждой вакцине поставить доллар, 2 доллара или 50 центов сверху - это уже миллионы долларов на карман", - отметил политолог Александр Лазарев.

"Старт вакцинации провален, мы остаемся в качестве гетто на европейском континенте", - отметила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

В этом году украинцы не дождутся массовой вакцинации от коронавируса. При этом эксперты говорят - вакцинация в Украине начата уже давно. Вот только подпольная и исключительно среди чиновников. Обычные же граждане вряд дождутся лекарств до конца этого года.

"Чиновники вакцинируются и вакцинируют своих родственников. Как комплексного и системного явления в 2021 году этого не произойдет", - подчеркнул председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Глава Минздрава Максим Степанов подозрения относительно махинаций с закупкой вакцин называет безосновательными. Зато критикует вакцину российского производства "Спутник V", которая уже зарегистрирована в 30 странах мира.

"Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине", - сказал он.

Промежуточный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показал эффективность в более 91%! Об этом сообщило влиятельное международное медицинское издание "Ланцет".

"Это, по сути, всемирное признание. В 2021 году ничего лучше российской вакцины никто не предложит", - указал председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Еще в прошлом году Украина получила уникальную возможность не только поставок вакцины "Спутник V", но и технологии для ее производства на своей территории. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым народным депутатом, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком с руководством Российского Фонда прямых инвестиций и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Тогда говорили о мощности харьковского завода Биолик, что не просто позволило бы обеспечить потребность в вакцине для граждан Украины, но и дало возможность работать на экспорт.

"Инициатива производства из сырья с института Гамалеи в Украине абсолютно правильная. Нужно подходить к вопросу в интересах людей", - отметил экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

"Для Украины получить такие технологии очень важно. Это тоже самое, что для бездомного подарить квартиру", - добавил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.