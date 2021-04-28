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Украина открыла дело из-за подрыва автомобиля ВСУ на Донбассе

Произошедшее квалифицировали как теракт

В Луганской области начали уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

"Начато уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Событие квалифицировано как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

Как известно, вчера, 27 апреля, в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское автомобиль ВСУ "ГАЗ-66" наехал на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили травмы.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны в ТКГ уже почти договорились о прекращение огня на Донбассе на время Пасхальных праздников. Осталось только закрепить договоренности документально.

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