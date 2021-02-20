Украина одной из первых в мире получит вакцину против COVID-19 из Индии

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Поступление в Украину первых 500 тысяч доз препарата Covishield ожидают в феврале

Украина стала одной из первых стран в мире, которые получат вакцину против коронавируса COVID-19, произведенную в Индии. Об этом сообщила пресс-служба посольства Индии в Украине в Фейсбук.

Отмечается, что первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (название британско-шведской вакцины AstraZeneca на индийском рынке) производства Serum Institute India ожидается в феврале.

При этом в дипведомстве заявили, что в дальнейшем будет поставляться большее количество вакцин, изготовленных в Индии, поскольку там наращивается производство. "Это помогло бы не только обеспечить благосостояние, но и восстановить многие отрасли экономики, которые страдали от COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины AstraZeneca. ВОЗ уже одобрила этот препарат для экстренного применения, разрешив использование вакцины в рамках инициативы COVAX.

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Впоследствии руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка заявил, что первая партия вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca приедет в Украину 20-22 февраля. По его словам, Министерство еще не заплатило за препарат.