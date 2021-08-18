Угрожал оружием: В Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину

Автомобиль остановили на перекрестке, а водителя задержали и разоружили

В Киеве в среду, 18 августа, в районе проведения парада задержали мужчину. Он угрожал полицейским оружием. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции столицы.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных о запрете проезда из-за проведения репетиции парада ко Дню Независимости.

"Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытие, а затем демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль остановили на перекрестке, а водителя задержали и разоружили.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, посвященных 30-летию Независимости Украины.