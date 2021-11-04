Угроза ЧС: В Житомирской области предприятие незаконно врезалось в газопровод

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Преступная схема проводилась под видом благоустройства территории

В Житомирской области разоблачили предприятие на краже государственного природного газа. При этом, оно незаконно врезалось в газопровод, что могло повлечь техногенную чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, врезку в газовую магистраль предприятие сделало под видом проведения работ по благоустройству территории.

"Злоумышленники похищали природный газ для отопления административного здания и производственных складов областного предприятия. Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн гривен", – говорится в сообщении.

По словам сотрудников СБУ, такие действия могли привести к чрезвычайной ситуации, поскольку падение давления в газопроводе и аварийное блокирование газоснабжения ставило под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения.

"Непромышленные потребители газа в райцентре, кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для менеджмента предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как "потери" и включали в тариф по транспортировке природного газа", – подчеркнул пресс-центр.

Сейчас изучаются обстоятельства незаконного подключения предприятия к газопроводу и объемы украденного газа.

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Напомним, что ранее в Тернопольской области был перекрыт канал сбыта более 100 кг марихуаны и амфетамина. Трем фигурантам дела было объявлено о подозрении.