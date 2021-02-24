Экс-чиновника "Укрэнерго" подозревают в нанесении ущерба почти в 400 млн гривен

Подстанция для энергоснабжения Луганской области Офис генерального прокурора

Ему сообщили о подозрении

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему начальнику департамента и председателю тендерного комитета Государственного предприятия НЭК"Укрэнерго", действия которого привели убытков на строительстве подстанции для энергоснабжения части в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

"Должностные лица госпредприятия умышленно создали условия, которые привели к безосновательному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции "Креминская" в Луганской области", - говорится в сообщении.

В результате это привело к завышению предмета закупки и лишних расходов на сумму более 380 млн гривен.

К слову, именно эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которые после боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины.

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Напомним, ранее экс-управляющему структурного подразделения одного из филиалов ПАО "Укртрансгаз" сообщили о подозрении по служебной халатности, которая повлекла ущерб на 63,9 млн гривен.