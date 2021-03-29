Убытки на десятки миллионов: Задержали международного хакера из Тернополя

Офис генерального прокурора

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет

Правоохранители разоблачили Тернопольского хакера, который с помощью разработанной программы получил данные из около сотни банков со всего мира. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу в создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространении или сбыте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, житель Тернополя создал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему. С помощью чего он, собственно, и контролировал учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. Затем информацию правонарушитель передавал хакерским группировкам, которые использовали ее для преступной деятельности.

"По предварительным подсчетам, убытки от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии", - отметили в Офисе генпрокурора.

При этом добавляется, что 50% фишинговых атак в Австралии в 2019 году были совершены именно с использованием разработки подозреваемого.

В случае доказательства вины, хакеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.

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Ранее сообщалось, что украинские специалисты по киберзащите фиксируют атаки российских хакеров на госучреждения и стратегические предприятия с применением нового механизма, который раньше не применяли. Массированным DDoS-атакам подверглись сайты СБУ, СНБО, а также ряд ресурсов сектора безопасности.