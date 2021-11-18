"Убийством вы ничего не добьетесь": Лещенко о попытке покушения на себя

Роман Лещенко Держгеокадастр

По его словам, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, заявил, что его убийство не поможет избежать уголовной ответственности за хищение земли. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, он несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии и министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил ему о покушении.

"И для меня является шоком, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер гражданина Соединенных Штатов не только в отношении меня, но и других аграриев... На шантаже, медийные атаки - я никоим образом на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов.

Для меня эта ситуация шокирующая, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение даст возможности избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая-вы ничего не добьетесь", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Напомним, ранее в МВД заявили, что предотвратили покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Преступление заказали гражданин США и гражданка Украины, которые наняли киллера для убийства.