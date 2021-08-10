Убийство украинцев в колонии ОРДО: Прокуратура начала уголовное производство

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Сейчас установлена личность только одного погибшего

Донецкая областная прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства троих украинцев в Кировской исправительной колонии на территории ОРДО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование установило, что 6 августа 2021 года на территории Кировской исправительной колонии № 33 в г. Крестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные.

Как отмечается, одним из погибших оказался 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного в настоящее время проверяется.

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Напомним, накануне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об убийстве незаконными вооруженными формированиями троих граждан Украины, которые содержались в исправительной колонии.