Убийство "Сармата": Суд огласил приговоры организаторам и исполнителям преступления

Виталий Олешко. Фото: censor.net.ua

За убийство, к 11 годам лишения свободы, приговорили стрелка Артема Матюшина, других - оправдали

Бердянский городской районный суд огласил приговоры организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко на позывной "Сармат" в июле 2018 года. Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина, передает Hromadske.

Согласно сообщению, Матюшин, который частично признал вину, получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, обвиняемый должен оплатить 700 тыс. грн морального вреда, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других предполагаемых организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и предполагаемых соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина — суд оправдал из-за якобы недостаточности доказательств.

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Судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного правонарушения Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломака, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

Кроме Матюшина, до трех лет и одного месяца лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства "Сармата". Также суд присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и засчитывает время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Кроме убийства Олешко, оружия, наркотиков, в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей Поплавских в 2018 рогу. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не принимал участия, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

В свою очередь, адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

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Напомним, Виталия Олешко ("Сармата") застрелили из охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска. Убийца зашел во двор отеля, принадлежавшего Олешко, и дважды выстрелил ему в спину. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте.