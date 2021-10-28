Убийство активиста в Сумах: Правоохранители рассматривают две версии

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Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства на заказ и убийство на почве личных неприязненных отношений

Полиция рассматривает две основные версии убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванины в Сумах - убийство на заказ и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - говорится в публикации.

Как отмечается, 28-летний Иванина получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку, от чего скончался на месте происшествия.

По словам жены умершего, она с мужем приехала на авто домой, они вышли из машины и пошли к дому. В это время к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в ее сожителя.

Известно, что тело Иванины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

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Как сообщалось ранее, в Сумах застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванина, критиковавшего местных депутатов и перевозчиков. Известно, что накануне Іванін пришел на заседание городского совета и выступил с критикой в адрес местных депутатов и перевозчиков маршруток.