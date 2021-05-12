У украинского побережья обнаружили ракетный корабль РФ

Корвет "Павел Державин" Фото из открытых источников

Он находился за пределами акватории Украины

В Черном море, неподалеку от украинского побережья, обнаружили ракетный корвет "Павел Державин" Черноморского флота РФ. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, корабль находился в 19 милях к востоку от Черноморска Одесской области, но за пределами территориального моря Украины.

Известно, что корабль заметили с помощью радиолокатора береговой пограничного поста в Одесской области. Затем неопознанный объект опросили по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугиль 363".

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Как отмечается, такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин".

После того, как корвет был обнаружен, он начал двигаться в восточном направлении. Вероятно, "Павел Державин" сопровождал американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), что вчера отправился из Одессы.

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Напомним, американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton утром 10 мая зашел в порт Одессы.