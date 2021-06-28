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У островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек

Острова Теркс и Кайкос Фото из открытых источников

Среди погибших были двое детей

В районе британских Островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили дрейфующую лодка, в которой находились тела 20 человек, включая двух детей. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, рыбаки заметили небольшое судно утром 24 июня и предупредили морское отделение полиции Великобритании Островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало лодку на берег.

Как отмечается, следователи исключили возможность наличия противоправных действий, но все еще пытаются определить, что произошло. Личности и происхождение погибших также выясняются.

Комиссар полиции Тревор Боттинг заявил, что судно, видимо, прибыло из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были Острова.

К слову, Острова Теркс и Кайкос не редко становятся магнитом для отчаявшихся гаитян, которые пытаются убежать из страны, а также эта территория используется как перевалочный пункт торговцами людьми.

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Напомним, ранее около 140 человек пропали без вести на северо-западе Нигерии после того, как перегруженный катер раскололся и затонул в реке Нигер.

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