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У берегов Одессы пронеслись два смерча. Видео

Смерч в Одессе. 19 июня 2021 года Скриншот с видео

Явление можно было наблюдать вчера, 19 июня

В субботу, 19 июня, возле побережья Одессы над морем пронеслись сразу два смерча. Очевидцы засняли явление, а соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Perepichka News.

"Сегодня отдыхающие на берегу Черного моря в Одессе могли бесплатно наблюдать вот такой аттракцион. Нептун, прекрати", - говорится в сообщении.

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Напомним, несколько дней назад в районе города Черноморск в Одесской области также был зафиксирован мощный смерч. В это время рядом с вихрем проходило грузовое судно.

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