Тысячи поддельных долларов: На Киевщине задержали международную группу фальшивомонетчиков
Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет и конфискация имущества
На Киевщине разоблачили международную группу фальшивомонетчиков, подделавших 25 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Как отмечается, 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан создали международное группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.
При этом добавляется, что преступники фальсифицировали банкноты таким образом, что их неподлинность не могли обнаруживать даже специальные устройства.
Кроме этого, фальшивомонетчики сбывали купюры за 50% от номинальной стоимости доллара США, а своих потенциальных клиентов находили через личные связи.
По данным правоохранителей, во время проведения 17 обысков удалось изъять 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудования для их изготовления, огнестрельное оружие и, собственно, выручку.
Всех подозреваемых задержали, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой и Одесской областях правоохранители задержали межрегиональную группу фальшивомонетчиков. Они подделывали национальные купюры номиналом 500 грн.