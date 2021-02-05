Тысячи поддельных долларов: На Киевщине задержали международную группу фальшивомонетчиков

Правонарушители подделывали доллары СБУ

Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет и конфискация имущества

На Киевщине разоблачили международную группу фальшивомонетчиков, подделавших 25 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан создали международное группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

При этом добавляется, что преступники фальсифицировали банкноты таким образом, что их неподлинность не могли обнаруживать даже специальные устройства.

СБУ

Кроме этого, фальшивомонетчики сбывали купюры за 50% от номинальной стоимости доллара США, а своих потенциальных клиентов находили через личные связи.

По данным правоохранителей, во время проведения 17 обысков удалось изъять 25 тысяч поддельных долларов, клише и оборудования для их изготовления, огнестрельное оружие и, собственно, выручку.

СБУ

СБУ

Всех подозреваемых задержали, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

СБУ

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой и Одесской областях правоохранители задержали межрегиональную группу фальшивомонетчиков. Они подделывали национальные купюры номиналом 500 грн.