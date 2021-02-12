Тысяча долларов за Секретные материалы: В Донецкой области разоблачили на госизмене 2 человек

Злоумышленники пытались "договориться" с помощником начальника разведки штаба для получения тайной информации

В Донецкой области разоблачили двух злоумышленников, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и пытались подкупить украинского военного, чтобы тот предоставил тайные материалы по ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, в сентябре 2020 года двое жителей г. Энергодар Запорожской области через один из мессенджеров начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ.

Известно, что они по поручению "кураторов" собирали информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также о военном вооружении ВСУ.

Как отмечается, лица пытались договориться с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области о передаче секретных материалов.

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Так за 1000 долларов США военному предлагали предоставить информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС, за эту же информацию "кураторы" пообещали заплатить завербованным украинцам 4000 долларов США.

Однако довести свои преступные действия до конца злоумышленники не смогли, поскольку помощник начальника разведки сообщил об их намерениях правоохранителям. Злоумышленников задержали во время передачи денежных средств.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос об уведомлении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, недавно стало известно, что в суд передали обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который предоставлял информацию иностранной спецслужбе.