Twitter верифицировала еще один аккаунт российского "представительства" в Крыму

Twitter Фото из открытых источников

"Синюю галочку" предоставляют после проверки страницы на подлинность

Социальная сеть Twitter верифицировала аккаунты незаконного "управления Министерства внутренних дел России "в оккупированном Крыму и "МВД Крыма". Об этом сообщает "Бабель".

Отмечается, что "синяя галочка" означает наличие проверки этой страницы администрацией соцсети на подлинность.

Известно, что профиль "управление Министерства внутренних дел России" был открыт в июне 2015 года, а аккаунт "министерства Крыма" зарегистрирован в декабре 2011 года, то есть до оккупации.

В то же время в украинском сегменте Twitter вследствие верификации профилей в топе хэштегов появился #TwitterSupportsTerorrism ("Twitter поддерживает терроризм").

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Напомним, недавно Twitter-аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму прошел верификацию и получил статус "официального". Тогда в МИД Украины раскритиковали верификацию аккаунта.