Турция начала новую антитеррористическую операцию в Ираке

Фото Министерство национальной обороны Турции.

Таким образом страна хочет избежать терактов

Турция развернула новую антитеррористическую операцию в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

"С целью предотвращения терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения нашей пограничной безопасности; согласно наших прав на самооборону, вытекающими из международного права, 10 февраля 2021 года была начата операция Pençe Kartal-2", – говорится в сообщении.

Как отмечается, такие меры были приняты для того, чтобы не дать возможности набирать масштабов террористической организации PKK/KCK. Она сейчас больше всего распространена в северных регионах страны.

Напомним, в конце января масштабная антитеррористическая операция, в которой задействовано более тысячи силовиков, проводилась на востоке Турции. Также в стране в течение нескольких дней задержали 267 подозреваемых в планировании серии терактов на Новый год. Во время обысков подозреваемых изъяли десятки единиц оружия.