Тупицкого не пустили в КСУ на спецзаседание, которое он созвал

Александр Тупицкий РБК-Украина

Он созвал заседание в связи с Указом президента о его увольнении

Работники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого у здания Конституционного Суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал в связи с Указом Президента о его увольнении с должности судьи. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания... Вы срываете заседание", - сказал Тупицкий работникам госохраны, которые его не пропускали.

По его словам, на заседании должно состояться тайное голосование среди судей КС, в ходе которого должно было быть решено, Увольняют ли судьи его с должности председателя суда.

"Сегодня назначено специальное пленарное заседание по выполнению Указа президента... Хотя я считаю, что Указ не имеет юридических последствий, потому что Конституция предусматривает другой порядок и основания увольнения судей Конституционного суда, но я, как законопослушный человек, как председатель Конституционного Суда Украины, назначил это пленарное заседание, для того, чтобы судьи решили, есть ли основания и приняли решение своим голосованием. Мы пришли и готовы поучаствовать, чтобы решилась наша судьба — уволят или не уволят. Конец этому должен быть или не должен?",- заявил он.

В то же время работник УГО отказался пропустить его к зданию суда. В ответ Тупицкий сказал:”Мы вас будем благодарить за то, что остались судьями, а я — председателем суда".

После этого Тупицкий сел в авто и уехал.

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Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ экспрезидента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.