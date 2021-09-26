Тройное ДТП в Херсонской области: Погибли два человека

Водитель спровоцировал аварию обгоняя другие автомобили на повороте

Вблизи пгт. Казацкое Каховского района ночью столкнулись три автомобиля, в результате погибло два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью около полуночи на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ". В результате столкновения трех автомобилей двое мужчин погибли.

"41-летний водитель автомобиля марки "Mercedes-Benz", двигаясь со г. Новая Каховка, перед поворотом на пгт. Казацкое, совершая маневр обгон автомобиля марки "ВАЗ-2107", не придерживался безопасного интервала, в результате чего зацепил указанный автомобиль в районе левой передней двери и не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки "МАН". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщил начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский.

Также по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится досудебное расследование.

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