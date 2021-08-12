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Трое больных штаммом "Дельта" умерли в Винницкой области

CDC

Все жертвы были преклонного возраста

Трое больных штаммом коронавируса "Дельта" умерли в Винницкой области.  Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

В частности, "Дельта" унесла жизнь мужчины и женщины из Гайсинского района – обоим было по 83 года. Также умер 73-летний мужчина из Винницкого района. 

Борзов также сообщил, что сейчас опасный штамм обнаружили у 13-летнего подростка. 

Глава рассказал, что из 150 случаев коронавируса, о которых ранее сообщил главный санврач Игорь Кузин, 25 были обнаружены в Винницкой области. 

Он предположил, что "Дельту" мог из России завести мужчина, которого три недели назад госпитализировали в больницу. 

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области обнаружили первые случаи заражений коронавирусом штамма "Дельта".

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